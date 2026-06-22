भारत में दौड़ी पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जिंद-सोनीपत मार्ग पर पकड़ी रफ्तार

भारत में दौड़ी पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जिंद-सोनीपत मार्ग पर पकड़ी रफ्तार
भारतीय रेलवे ने हरियाणा के जिंद-सोनीपत रूट पर अपनी पहली हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन शुरू कर दी है। यह 10 डिब्बों वाली ट्रेन 1,200 किलोवाट के इंजन से चलती है और इसकी रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। इसकी खासियत यह है कि यह हाइड्रोजन से बिजली बनाती है, जिससे इसके इंजन से सिर्फ पानी की भाप ही निकलती है। इस कदम के साथ, भारत जर्मनी, जापान और अमेरिका जैसे देशों की कतार में शामिल हो गया है, जो अब पटरियों पर क्लीन-टेक ट्रेनें चला रहे हैं।
लाइसेंस प्राप्त जिंद में रिफ्यूलिंग और दिल्ली में रखरखाव हब की योजना
सब कुछ सुरक्षित और सही तरीके से चलाने के लिए जिंद में हाइड्रोजन के भंडारण और रिफ्यूलिंग की लाइसेंस प्राप्त सुविधा बनाई गई है। इसके अलावा दिल्ली में भी एक रखरखाव हब बनाने की योजना है, जहां सख्त सुरक्षा नियमों का पालन किया जाएगा। यह ट्रेन भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का अहम हिस्सा है। इस मिशन का मकसद भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। यह 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की ओर भारत की एक बड़ी पहल भी है, जो सबके लिए पर्यावरण के अनुकूल यात्रा की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।