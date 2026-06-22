भारत में दौड़ी पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जिंद-सोनीपत मार्ग पर पकड़ी रफ्तार

लाइसेंस प्राप्त जिंद में रिफ्यूलिंग और दिल्ली में रखरखाव हब की योजना

सब कुछ सुरक्षित और सही तरीके से चलाने के लिए जिंद में हाइड्रोजन के भंडारण और रिफ्यूलिंग की लाइसेंस प्राप्त सुविधा बनाई गई है। इसके अलावा दिल्ली में भी एक रखरखाव हब बनाने की योजना है, जहां सख्त सुरक्षा नियमों का पालन किया जाएगा। यह ट्रेन भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का अहम हिस्सा है। इस मिशन का मकसद भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। यह 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की ओर भारत की एक बड़ी पहल भी है, जो सबके लिए पर्यावरण के अनुकूल यात्रा की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।