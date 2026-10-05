अब 16 घंटे से कम समय में होगा बेंगलुरु से मुंबई तक का सफर, आ रही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन
भारतीय रेलवे अपनी दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने जा रहा है। ये ट्रेन बेंगलुरु और मुंबई के बीच चलेगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ट्रेन दोनों शहरों के बीच 24 घंटे का सफर 16 घंटे से भी कम समय में पूरा करेगी। इससे इन दोनों शहरों के लोगों को आने-जाने का एक बहुत तेज साधन मिल जाएगा। ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी, जिससे अब सप्ताहांत पर घूमने जाने की योजना बनाना और आसान हो जाएगा।
बेंगलुरु-मुंबई ट्रेन में होंगे 16 कोच
इस नई वंदे भारत ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे, जिनमें 11 AC 3-टियर कोच भी शामिल हैं। ये ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। इसमें बायो-वैक्यूम टॉयलेट और एक इंटीग्रेटेड अनाउंसमेंट सिस्टम जैसे कई सुविधाजनक विशेषताएं उपलब्ध कराई गई हैं। ये ट्रेन बेंगलुरु से रात 10 बजे चलेगी और अगले दिन दोपहर 1:50 बजे मुंबई के CSMT स्टेशन पर पहुंचेगी। रास्ते में यह अनंतपुर और सोलापुर जैसे कई बड़े स्टेशनों पर भी रुकेगी।