अब 16 घंटे से कम समय में होगा बेंगलुरु से मुंबई तक का सफर, आ रही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन

भारतीय रेलवे अपनी दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने जा रहा है। ये ट्रेन बेंगलुरु और मुंबई के बीच चलेगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ट्रेन दोनों शहरों के बीच 24 घंटे का सफर 16 घंटे से भी कम समय में पूरा करेगी। इससे इन दोनों शहरों के लोगों को आने-जाने का एक बहुत तेज साधन मिल जाएगा। ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी, जिससे अब सप्ताहांत पर घूमने जाने की योजना बनाना और आसान हो जाएगा।