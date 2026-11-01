बेंगलुरु से मुंबई का सफर अब सिर्फ एक रात में, 1 नवंबर से चलेगी वंदे भारत स्लीपर

बेंगलुरु और मुंबई के बीच यात्रा अब और भी आसान होने वाली है। भारतीय रेलवे 1 नवंबर से एक नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने जा रहा है।

यह रात भर चलने वाली सेवा SMVT बेंगलुरु से शुरू होगी, जिसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी, जिससे लंबी दूरी की यात्राएं ज्यादा आरामदायक और सुविधाजनक बनेंगी।