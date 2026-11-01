बेंगलुरु से मुंबई का सफर अब सिर्फ एक रात में, 1 नवंबर से चलेगी वंदे भारत स्लीपर
बेंगलुरु और मुंबई के बीच यात्रा अब और भी आसान होने वाली है। भारतीय रेलवे 1 नवंबर से एक नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने जा रहा है।
यह रात भर चलने वाली सेवा SMVT बेंगलुरु से शुरू होगी, जिसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी, जिससे लंबी दूरी की यात्राएं ज्यादा आरामदायक और सुविधाजनक बनेंगी।
8 स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन
यह स्लीपर ट्रेन (नंबर 27652) SMVT बेंगलुरु को मुंबई के CSMT से जोड़ेगी। रास्ते में यह पुणे और सोलापुर समेत 8 स्टेशनों पर रुकेगी।
बेंगलुरु से यह ट्रेन शाम 7:45 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 11:55 बजे मुंबई पहुंचेगी। यह समय अगले दिन के कामकाज के लिए एकदम ठीक रहेगा। यह ट्रेन सोमवार को नहीं चलेगी।
वाराणसी-दिल्ली स्लीपर के बाद नई पहल
यह लॉन्च इंडियन रेलवे के व्यस्त रूटों पर रात भर की यात्रा को बेहतर बनाने के प्रयासों का ही हिस्सा है। हाल ही में वाराणसी-दिल्ली के बीच भी ऐसी ही स्लीपर सेवा शुरू की गई थी।
इस नई सेवा से उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसे और आरामदायक यात्रा विकल्प यात्रियों को मिलेंगे।