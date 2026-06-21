महिला डिब्बों में 'घुसपैठ' पर रेलवे की सख्ती: अब 2,500 रुपये जुर्माना, न देने पर कोर्ट-कचहरी

जुर्माना न भरने पर अदालत की कार्रवाई

अगर कोई व्यक्ति जिस पर इस नियम के तहत जुर्माना लगाया गया है और वह उसे नहीं भरता है, तो उसे उस क्षेत्र के सक्षम न्यायालय में पेश किया जाएगा। न्यायालय में यह जुर्माना बढ़कर 5,000 रुपये तक हो सकता है। हालांकि, आमतौर पर अदालतें 2,500 रुपये का न्यूनतम जुर्माना ही तय करती हैं, जब तक कि कोई बहुत खास वजह न हो। नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति का टिकट या पास रद्द किया जा सकता है और उसे ट्रेन से भी उतारा जा सकता है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इन प्रावधानों से छूट मिली हुई है। यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम के तहत दी गई सुरक्षा के कारण है।