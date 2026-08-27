रेलवे का कड़ा नियम: अब थूकने-कचरा फेंकने पर 1,000 रुपये का जुर्माना

अगर जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो बात बिगड़ सकती है। ऐसे मामलों में आपको कोर्ट में भी हाजिर होना पड़ सकता है, और तब 2,000 रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना भी लग सकता है।

रेलवे स्टेशनों पर मौजूद अधिकृत वेंडरों और रेहड़ी-पटरी वालों को भी अब कूड़ेदान या कचरा पात्र रखना होगा और कचरे को सही तरीके से निपटाना होगा। जुर्माना लगाने का अधिकार स्टेशन मास्टर और कमर्शियल विभाग के टिकट कलेक्टर जैसे अधिकारियों के पास है। इसलिए, यात्रा के दौरान अपने आस-पास साफ-सफाई रखना ही सबसे बेहतर है।