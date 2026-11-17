कोहरे में भी नहीं थमेगी ट्रेनों की रफ्तार, भारतीय रेलवे ने अपग्रेड किए फॉग सेफ्टी डिवाइस
भारतीय रेलवे ने सर्दियों के घने कोहरे में ट्रेनों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए उत्तरी भारत के अहम रूटों पर अपने फॉग सेफ्टी डिवाइस (FSD) को अपग्रेड किया है।
इस नए सिस्टम से लोको पायलटों को आगे आने वाले सिग्नलों की जानकारी पहले ही मिल जाती है। इससे उन्हें गति नियंत्रित करने और कम विजिबिलिटी (दृश्यता) में भी हादसों से बचने में मदद मिलती है।
बता दें, कोहरे से प्रभावित इलाकों में लोको पायलटों को GPS आधारित FSD उपलब्ध कराया जाता है। इसकी मदद से लोको पायलट आने वाले सिग्नल, रेलवे फाटक और अन्य प्रमुख स्थानों की दूरी का पता लगा सकते हैं।
भारतीय रेलवे ने बढ़ाईं जमीनी स्तर पर जांचें
इस तकनीकी सुधार के साथ-साथ, भारतीय रेलवे ने जमीनी स्तर पर भी जांच-पड़ताल बढ़ा दी है। अब ट्रैकमैन पटरियों की निगरानी कर रहे हैं और अधिकारी लगातार मुआयना कर रहे हैं।
उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि इन सभी कोशिशों का मकसद खराब मौसम में भी ट्रेनों को समय पर चलाना और यात्रियों को सुरक्षित रखना है।