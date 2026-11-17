भारतीय रेलवे ने सर्दियों के घने कोहरे में ट्रेनों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए उत्तरी भारत के अहम रूटों पर अपने फॉग सेफ्टी डिवाइस (FSD) को अपग्रेड किया है।

इस नए सिस्टम से लोको पायलटों को आगे आने वाले सिग्नलों की जानकारी पहले ही मिल जाती है। इससे उन्हें गति नियंत्रित करने और कम विजिबिलिटी (दृश्यता) में भी हादसों से बचने में मदद मिलती है।

बता दें, कोहरे से प्रभावित इलाकों में लोको पायलटों को GPS आधारित FSD उपलब्ध कराया जाता है। इसकी मदद से लोको पायलट आने वाले सिग्नल, रेलवे फाटक और अन्य प्रमुख स्थानों की दूरी का पता लगा सकते हैं।