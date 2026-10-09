भारतीय रेलवे ने रद्द की 10 अक्टूबर को नई दिल्ली और निजामुद्दीन पहुंचने वाली सभी ट्रेन

भारतीय रेलवे ने रद्द की 10 अक्टूबर को नई दिल्ली और निजामुद्दीन पहुंचने वाली सभी ट्रेन

लेखन भारत शर्मा 11:29 am Oct 09, 202611:29 am

क्या है खबर?

भारतीय रेलवे ने बड़ा कदम उठाते हुए शनिवार (10 अक्टूबर) को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करने का आदेश दिया है। रेलवे विभाग के कोचिंग निदेशालय द्वारा जारी इस आपातकालीन आदेश के पीछे दोनों प्रमुख स्टेशनों के आसपास के इलाकों में भीषण सड़क यातायात जाम होने की आशंका को मुख्य वजह बताया गया है।