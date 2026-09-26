त्योहारों पर रेलवे चलाएगा 102 विशेष ट्रेनें, जानें कब से होगी बुकिंग
भारतीय रेलवे ने इस साल त्योहारों पर घर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 102 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों को चलाने का मकसद त्योहारी भीड़ को बेहतर तरीके से संभालना है।
सोलापुर डिवीजन के रास्ते मुंबई, चेन्नई, लातूर, कोल्हापुर और कलबुर्गी जैसे बड़े शहरों को इन अतिरिक्त ट्रेनों से जोड़ा जाएगा, जिससे लोगों के लिए अपने घर पहुंचना या दोस्तों से मिलने जाना और भी आसान हो जाएगा।
मुंबई-चेन्नई स्पेशल 6 फेरे लगाएंगी
ये विशेष ट्रेनें 10 अक्टूबर से शुरू होकर 24 नवंबर तक अलग-अलग रूटों पर चलाई जाएंगी। उदाहरण के तौर पर, मुंबई-चेन्नई के बीच चलने वाली विशेष ट्रेनें 15 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच दोनों दिशाओं में कुल 6-6 फेरे लगाएंगी।
इनका ठहराव दादर और पुणे जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर होगा। इसी तरह, कोल्हापुर-कलबुर्गी स्पेशल ट्रेनें भी त्योहारी मौसम के दौरान लगभग हर दिन चलेंगी।
बुकिंग 27 सितंबर से शुरू होगी
इन विशेष ट्रेनों के लिए टिकटों की बुकिंग 27 सितंबर से शुरू हो जाएगी। यात्री IRCTC की वेबसाइट, आरक्षण काउंटर या रेलवन ऐप के जरिए अपनी सीटें बुक कर सकते हैं। अगर आप त्योहारों में यात्रा का मन बना रहे हैं, तो जल्दी टिकट बुक कर लेना फायदेमंद होगा, क्योंकि त्योहारी सीजन में अक्सर सीटें बहुत जल्दी भर जाती हैं।