त्योहारों पर रेलवे चलाएगा 102 विशेष ट्रेनें, जानें कब से होगी बुकिंग

भारतीय रेलवे ने इस साल त्योहारों पर घर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 102 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों को चलाने का मकसद त्योहारी भीड़ को बेहतर तरीके से संभालना है।

सोलापुर डिवीजन के रास्ते मुंबई, चेन्नई, लातूर, कोल्हापुर और कलबुर्गी जैसे बड़े शहरों को इन अतिरिक्त ट्रेनों से जोड़ा जाएगा, जिससे लोगों के लिए अपने घर पहुंचना या दोस्तों से मिलने जाना और भी आसान हो जाएगा।