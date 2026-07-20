यात्रियों पर मंडराया सुरक्षा खतरा, भारतीय पायलटों ने की खाड़ी देशों की उड़ानें रोकने की मांग

भारतीय पायलटों ने सरकार को एक पत्र लिखकर अपील की है कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और अन्य खाड़ी देशों के लिए उड़ानों को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए। उन्होंने बताया है कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से अब सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं। 20 जुलाई को भेजे गए इस पत्र में पायलटों ने दुबई और अबू धाबी पर सीधे खतरों का जिक्र किया है। उनकी साफ राय है कि यात्रियों और विमान के चालक दल की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए।