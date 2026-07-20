यात्रियों पर मंडराया सुरक्षा खतरा, भारतीय पायलटों ने की खाड़ी देशों की उड़ानें रोकने की मांग
भारतीय पायलटों ने सरकार को एक पत्र लिखकर अपील की है कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और अन्य खाड़ी देशों के लिए उड़ानों को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए। उन्होंने बताया है कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से अब सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं। 20 जुलाई को भेजे गए इस पत्र में पायलटों ने दुबई और अबू धाबी पर सीधे खतरों का जिक्र किया है। उनकी साफ राय है कि यात्रियों और विमान के चालक दल की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए।
ALPA इंडिया ने की पूर्ण सुरक्षा जांच की मांग
ALPA इंडिया ने खास तौर पर मिसाइल हमलों, GPS में आने वाली दिक्कतों और हवाई क्षेत्र के नियमों में अचानक होने वाले बदलाव जैसे खतरों के बारे में आगाह किया है। उनकी मांग है कि उड़ानें फिर से शुरू करने से पहले पूरी सुरक्षा जांच की जाए। बता दें कि खाड़ी देश भारतीयों के लिए यात्रा का एक बहुत बड़ा ठिकाना है, क्योंकि लगभग आधे अंतरराष्ट्रीय यात्री इसी रास्ते से होकर जाते हैं। ऐसे में उड़ानों में किसी भी तरह का ठहराव एक बड़ा असर डालेगा।