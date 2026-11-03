नौसेना ने समुद्री लुटेरों से 20 नाविकों को बचाया, अरब सागर में 48 घंटे चला अभियान

रक्षा मंत्री ने कहा, 'वायुसेना के समय पर मिले सहयोग से, हथियारों से लैस समुद्री लुटेरों के चंगुल से नाव को ढूंढ निकालना, रोकना और सुरक्षित छुड़ाना, नौसेना की उच्च परिचालन तत्परता और समुद्र में खतरों का निर्णायक रूप से सामना करने की क्षमता को दर्शाता है। हमारे बहादुर जवानों ने फिर साबित किया है कि भारत के पास जान बचाने, समुद्री सुरक्षा बनाए रखने और हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने की क्षमता, इरादा और दृढ़ संकल्प है।