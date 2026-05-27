हिंद महासागर में मालवाहक जहाज पर समुद्री डकैती की कोशिश

हिंद महासागर में मालवाहक जहाज पर समुद्री डकैती की कोशिश, INS कोलकाता ने किया नाकाम

लेखन गजेंद्र 01:00 pm May 27, 202601:00 pm

क्या है खबर?

भारतीय नौसेना ने बुधवार को बुधवार को पश्चिमी हिंद महासागर में एक बड़ी समुद्री डकैती को विफल कर दिया है, जिसका श्रेय उसने युद्धपोत INS कोलकाता को दिया है। नौसेना ने बुधवार को बयान जारी कर बताया कि पश्चिमी हिंद महासागर में मालवाहक जहाज़ एमवी मशल्लाह-1 के पास समुद्री डकैती की गतिविधियों की जानकारी मिलते ही INS कोलकाता ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हमले को रोकने की कोशिश की थी। मालवाहक जहाज और सभी नाविक सुरक्षित हैं।