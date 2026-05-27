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हिंद महासागर में मालवाहक जहाज पर समुद्री डकैती की कोशिश, INS कोलकाता ने किया नाकाम
हिंद महासागर में मालवाहक जहाज पर समुद्री डकैती की कोशिश

हिंद महासागर में मालवाहक जहाज पर समुद्री डकैती की कोशिश, INS कोलकाता ने किया नाकाम

लेखन गजेंद्र
May 27, 2026
01:00 pm
क्या है खबर?

भारतीय नौसेना ने बुधवार को बुधवार को पश्चिमी हिंद महासागर में एक बड़ी समुद्री डकैती को विफल कर दिया है, जिसका श्रेय उसने युद्धपोत INS कोलकाता को दिया है। नौसेना ने बुधवार को बयान जारी कर बताया कि पश्चिमी हिंद महासागर में मालवाहक जहाज़ एमवी मशल्लाह-1 के पास समुद्री डकैती की गतिविधियों की जानकारी मिलते ही INS कोलकाता ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हमले को रोकने की कोशिश की थी। मालवाहक जहाज और सभी नाविक सुरक्षित हैं।

जांच

हेलीकॉप्टर को जांच के लिए भेजा

यह घटना अदन की खाड़ी के निकट घटी, जहां INS कोलकाता एक मिशन पर तैनात है। नौसेना ने 2008 से अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती विरोधी अभियान जारी रखा है। अधिकारियों ने बताया कि एमवी मशल्लाह-1 के पास समुद्री डाकुओं की गतिविधि की सूचना मिलते ही, INS कोलकाता ने अपने हेलीकॉप्टर से जांच शुरू की और अभियान चलाया। नौसेना ने क्षेत्र में मालवाहक जहाजों की सुरक्षा, समुद्री डकैती का मुकाबला और समुद्र को सुरक्षित रखने की प्रतिबद्धता जताई है।

जहाज

2014 में सेवामुक्त हुआ है INS कोलकाता

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, INS कोलकाता को अगस्त 2014 में सेवामुक्त किया गया था। यह स्वदेशी रूप से निर्मित सबसे बड़ा युद्धपोत है और इसे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें आधुनिक नौवहन और संचार प्रणालियां हैं और अनेक तोपखाने, पनडुब्बी रोधी हथियारों, वायु और सतह रोधी मिसाइलों, वायु और सतह निगरानी रडार से सुसज्जित है। यह जहाज 2 सीकिंग या चेतक हेलीकॉप्टरों को संचालित कर सकता है।

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ट्विटर पोस्ट

भारतीय नौसेना ने साझा की तस्वीरें

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