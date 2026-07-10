मानसून का पलटवार: बारिश की कमी 38 से घटकर 15 प्रतिशत पर आई

विशेषज्ञ ने बताई तेज बारिश की वजह

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व महानिदेशक और जाने-माने मौसम वैज्ञानिक केजे रमेश ने बताया कि 2 बड़े मौसम सिस्टम एक साथ काम कर रहे थे। इनमें एक पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ा चक्रवात था और दूसरा बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन। इन दोनों ने मिलकर पूरे देश में बारिश को तेज किया। इसके अलावा, आस-पास के समुद्र का पानी गर्म होने की वजह से हवा में नमी और ज्यादा बढ़ गई।

इन सभी कारणों से, देश ने सिर्फ एक हफ्ते में ही बारिश की कमी को काफी हद तक पूरा कर लिया। यह किसानों के लिए बड़ी राहत की बात है और पानी की सप्लाई पर नजर रखने वालों के लिए भी अच्छी खबर है।