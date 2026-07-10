मानसून का पलटवार: बारिश की कमी 38 से घटकर 15 प्रतिशत पर आई
अच्छी खबर है कि भारत का मानसून अब रफ्तार पकड़ चुका है। 1 जून से 8 जुलाई, 2026 के दौरान बारिश की कमी 38 से घटकर सिर्फ 15 प्रतिशत रह गई है। महाराष्ट्र में इसका असर सबसे ज्यादा दिखा, जहां मुंबई के कोलाबा और सांताक्रूज इलाकों में तो सामान्य से लगभग दोगुनी बारिश दर्ज की गई। गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में भी बारिश का अच्छा-खासा दौर चला है।
विशेषज्ञ ने बताई तेज बारिश की वजह
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व महानिदेशक और जाने-माने मौसम वैज्ञानिक केजे रमेश ने बताया कि 2 बड़े मौसम सिस्टम एक साथ काम कर रहे थे। इनमें एक पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ा चक्रवात था और दूसरा बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन। इन दोनों ने मिलकर पूरे देश में बारिश को तेज किया। इसके अलावा, आस-पास के समुद्र का पानी गर्म होने की वजह से हवा में नमी और ज्यादा बढ़ गई।
इन सभी कारणों से, देश ने सिर्फ एक हफ्ते में ही बारिश की कमी को काफी हद तक पूरा कर लिया। यह किसानों के लिए बड़ी राहत की बात है और पानी की सप्लाई पर नजर रखने वालों के लिए भी अच्छी खबर है।