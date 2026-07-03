1945 से हुए ड्रग अप्रूवल का रिकॉर्ड खंगालेगी सरकार, अब हर दवा का होगा हिसाब देश Jul 03, 2026

भारत सरकार उन ड्रग अप्रूवल को खोजने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, जो 1945 से अब तक हुए हैं, लेकिन रिकॉर्ड में कहीं गुम हो गए हैं। इसका मकसद ये पक्का करना है कि क्या पुरानी दवाएं अभी भी सुरक्षित हैं। साथ ही, रिकॉर्ड में जो कमियां रह गई हैं, उन्हें भी दूर किया जाएगा, क्योंकि इन कमियों से मरीजों की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है।

सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल आर्गेनाइजेशन (CDSCO) 2 तरह की दवाओं पर खास ध्यान देगा: पहली, वे दवाएं जिन्हें CDSCO ने मंजूरी दी थी, लेकिन वे उसके डेटाबेस में नहीं मिलतीं; और दूसरी, वे जिन्हें 1988 से पहले राज्यों ने लाइसेंस दिया था। दरअसल, 1988 के बाद ही दवाओं की ट्रैकिंग का काम केंद्रीय स्तर पर शुरू हुआ था।