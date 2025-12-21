कोहरे ने हवाई यात्रियों की बढ़ाई मुश्किल, विमानन प्राधिकरण ने जारी की एडवाइजरी 

कोहरे के कारण यात्रियों को पहले हवाई अड्‌डे पर पहुंचने की सलाह दी गई है

क्या है खबर?

भारतीय विमानन प्राधिकरण (AAI) ने रविवार को कोहरे के कारण उत्तर भारत में हवाई सेवा पर पड़ रहे असर को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसमें चेताया है कि दृश्यता प्रभावित होने से चुनिंदा हवाई अड्डों पर उड़ान संचालन में देरी या बदलाव हो सकता है। यात्रियों को आधिकारिक चैनल्स के माध्यम से अपनी संबंधित एयरलाइंस से उड़ान संबंधी अपडेट की जांच करने और औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए थोड़ा पहले हवाई अड्डे पर पहुंचने की सलाह दी है।