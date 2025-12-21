कोहरे ने हवाई यात्रियों की बढ़ाई मुश्किल, विमानन प्राधिकरण ने जारी की एडवाइजरी 

कोहरे ने हवाई यात्रियों की बढ़ाई मुश्किल, विमानन प्राधिकरण ने जारी की एडवाइजरी
क्या है खबर?
भारतीय विमानन प्राधिकरण (AAI) ने रविवार को कोहरे के कारण उत्तर भारत में हवाई सेवा पर पड़ रहे असर को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसमें चेताया है कि दृश्यता प्रभावित होने से चुनिंदा हवाई अड्डों पर उड़ान संचालन में देरी या बदलाव हो सकता है। यात्रियों को आधिकारिक चैनल्स के माध्यम से अपनी संबंधित एयरलाइंस से उड़ान संबंधी अपडेट की जांच करने और औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए थोड़ा पहले हवाई अड्डे पर पहुंचने की सलाह दी है।
सहायता
सहायता दल किए तैनात
खराब मौसम के बीच यात्रियों की सहायता के लिए प्राधिकरण ने प्रभावित हवाई अड्डों पर यात्री सहायता दल तैनात किए हैं, ताकि उन्हें सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके। कोहरे के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर शनिवार को 130 से अधिक उड़ानों को रद्द करना पड़ा था। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर रविवार सुबह 8 बजे उड़ानें बिना किसी बाधा के चलने की पुष्टि करते हुए यात्रियों से पहले हवाई अड्डे पर पहुंचने की सलाह दी गई है।
सुविधा
जारी किए ग्राहक सहायता केंद्र नंबर
AAI ने यात्रियों को उड़ान की स्थिति के बारे में रियल टाइम की जानकारी प्राप्त करने में मदद करने के लिए प्रमुख एयरलाइंस के ग्राहक सहायता संपर्क नंबर भी साझा किए। इंडिगो के यात्री 01244973838 पर, एयर इंडिया के लिए 011-69329333 पर, स्पाइसजेट के +91 (0)1244983410 और +91 (0)1247101600 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस के +91-1244435600 और +91-1246935600 पर, अकासा एयर के 9606112131 और एलायंस एयर के यात्री 044-35113511 पर जानकारी ले सकते हैं।