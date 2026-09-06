पसंदीदा ब्रांडों के '100 प्रतिशत' दावे की खुली पोल, FSSAI ने ठोका जुर्माना

स्टोरिया फूड्स पर भी जुर्माना लगाया गया। कंपनी अपने पेय को "100 प्रतिशत टेंडर कोकोनट वॉटर" बताकर प्रचार कर रही थी, जबकि उसमें रीकॉन्स्टीट्यूटेड कॉन्संट्रेट (पानी मिलाकर तैयार किया गया गाढ़ा अर्क) का इस्तेमाल किया गया था। मैक्विटीज बिस्कुट को भी इसी तरह के दावे के लिए सवाल उठाया गया था। कंपनी अपनी पैकेजिंग पर "होलव्हीट" लिखती है, जबकि बिस्कुट में साबुत गेहूं की मात्रा सिर्फ 19.5 प्रतिशत होती है। पिछले साल से FSSAI ने सभी ब्रांडों को ऐसे बढ़ा-चढ़ाकर किए गए "100 प्रतिशत" के दावों को बंद करने को कहा है, खासकर तब जब वे कॉन्संट्रेट का इस्तेमाल कर रहे हों। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि ग्राहकों को पता चल सके कि उनके खाने में असल में क्या है।