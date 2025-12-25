इंस्टाग्राम और यूट्यूब को लेकर भारतीय सेना ने नई नीति जारी की, जानिए क्या कहा

नियम

क्या है नया नियम?

सेना ने जवानों को व्हाट्सऐप, टेलीग्राम, स्काइप और सिग्नल ऐप पर सामान्य जानकारी और सामग्री के आदान-प्रदान की अनुमति दी है, जिसे उन्हें अपने जान-पहचान के लोगों के साथ ही साझा करनी होगी। यूट्यूब, कोरा, इंस्टाग्राम और एक्स ऐप को सिर्फ देख और सुन सकते हैं। इसमें कोई सामग्री, संदेश, कमेंट या फोटो डालने की अुमति नहीं दी गई है। लिंक्डइन का इस्तेमाल जवान संभावित कर्मचारियों और नियोक्ताओं की जानकारी पाने और रिज्यूमे अपलोड करने के लिए कर सकेंगे।