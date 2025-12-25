इंस्टाग्राम और यूट्यूब को लेकर भारतीय सेना ने नई नीति जारी की, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
भारतीय सेना ने सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर नई नीति जारी की है, जिसमें जवानों को कुछ शर्तों के साथ इसे उपयोग करने की छूट दी है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, जवान इंस्टाग्राम पर रील, वीडियो और फोटो देख सकते हैं, लेकिन उनको कोई कमेंट करने या अपनी बात साझा करने का अधिकार नहीं दिया गया है। इसके अलावा व्हाट्सऐप और टेलीग्राम जैसे बातचीत वाले एप्स पर गैर-गोपनीय जानकारी साझा कर सकते हैं।
नियम
क्या है नया नियम?
सेना ने जवानों को व्हाट्सऐप, टेलीग्राम, स्काइप और सिग्नल ऐप पर सामान्य जानकारी और सामग्री के आदान-प्रदान की अनुमति दी है, जिसे उन्हें अपने जान-पहचान के लोगों के साथ ही साझा करनी होगी। यूट्यूब, कोरा, इंस्टाग्राम और एक्स ऐप को सिर्फ देख और सुन सकते हैं। इसमें कोई सामग्री, संदेश, कमेंट या फोटो डालने की अुमति नहीं दी गई है। लिंक्डइन का इस्तेमाल जवान संभावित कर्मचारियों और नियोक्ताओं की जानकारी पाने और रिज्यूमे अपलोड करने के लिए कर सकेंगे।
प्रतिबंध
2020 में लगाया गया था प्रतिबंध
केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में सुरक्षा ऐहतियात को देखते हुए जवानों और अधिकारियों को 89 ऐप हटाने के आदेश दिया था। सरकार को संवेदनशील सूचनाएं लीक होने का खतरा था। जवानों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जूम और पबजी जैसे ऐप चलाने को मना किया गया था। इसके जरिए हनीट्रैप के कई मामले सामने आए थे। इसके अलावा ऐप के जरिए जवानों को ठगा भी जा रहा था।