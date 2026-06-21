माइनस तापमान से रण की तपती रेत तक, भारतीय सेना ने योग से गढ़ा नया इतिहास

उपेन्द्र द्विवेदी, राजनाथ सिंह ने योग को बढ़ावा दिया

सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने असम में एक सत्र में हिस्सा लिया और सबको याद दिलाया कि 'योग' शब्द का असली मतलब 'मिलना' या 'जुड़ना' है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिलांग में इस कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने लोगों को बेहतर सेहत के लिए योग को अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। ये कार्यक्रम दिखाते हैं कि योग उन जवानों के लिए कितना सहायक है जो चुनौतीपूर्ण और कठिन माहौल में देश की सेवा करते हैं।