वाराणसी में वायुसेना का 'विंग्स ओवर गंगा' शो, आसमान में गरजेंगे राफेल और SU-30MKI

इस खास शो में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम अपने हैरतअंगेज करतब दिखाएंगे। इन हैरतअंगेज नजारों के पीछे वाराणसी का ऐतिहासिक नजारा और गंगा नदी होगी। इस कार्यक्रम में भारतीय नौसेना और सेना के विमान भी शामिल होकर देश की सभी सेनाओं के बीच बेहतरीन तालमेल का संदेश देंगे। यह सिर्फ हवाई करतबों का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि वायुसेना को उम्मीद है कि यह आयोजन युवाओं में उड़ान और रक्षा क्षेत्र की आधुनिक तकनीक के बारे में उत्सुकता जगाएगा।