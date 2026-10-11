वायुसेना प्रमुख का बड़ा खुलासा, कहा- Su-57 और AMCA से भारत बनाएगा अगली पीढ़ी की हवाई ताकत

तरंग शक्ति 2026 के बड़े अभ्यास में वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने अपनी बात मजाकिया लहजे में रखते हुए माहौल को हल्का कर दिया। उन्होंने कहा, "आप लोग हमें अपने विमानों के पास भी नहीं आने देते और अब हमें बेचने की बात करते हैं।" उन्होंने तुरंत स्पष्ट किया कि यह बात उन्होंने सिर्फ मजाक में कही थी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि हर देश स्वाभाविक तौर पर अपनी सैन्य तकनीक को सुरक्षित रखता है।