इंडियन एक्सेंट ने फिर रचा इतिहास, 2026 में लगातार चौथी बार बना भारत का नंबर एक रेस्टोरेंट
नई दिल्ली के इंडियन एक्सेंट रेस्टोरेंट ने साल 2026 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ स्टैंड-अलोन रेस्टोरेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। यह लगातार चौथी बार है जब इस रेस्टोरेंट को यह सम्मान मिला है। इस पुरस्कार की घोषणा मुंबई में हुए हॉस्पिटैलिटी होराइजन टॉप 50 रेस्टोरेंट पुरस्कार समारोह के दौरान की गई। इंडियन एक्सेंट अपने खास अंदाज के लिए जाना जाता है, जहां पारंपरिक भारतीय स्वाद को आधुनिकता के साथ परोसा जाता है। यह रेस्टोरेंट लगातार रचनात्मक खाने के लिए एक नया पैमाना तय कर रहा है।
पैनल ने शीर्ष-20 में चुने EHV के 7 रेस्टोरेंट
सिर्फ इंडियन एक्सेंट ही नहीं, बल्कि इसकी पैरेंट कंपनी EHV इंटरनेशनल ने भी इस साल टॉप-20 रेस्टोरेंट की सूची में अपनी 7 जगह बनाई हैं। इंडियन एक्सेंट की मुंबई ब्रांच ने इस लिस्ट में 5वां स्थान हासिल किया है। इसके अलावा, गुरुग्राम का कोमोरिन, गोवा का होसा और मुंबई का फायरबैक भी टॉप-20 में शामिल किए गए हैं। इन सभी विजेता रेस्टोरेंट का चुनाव खाने और हॉस्पिटैलिटी के 78 विशेषज्ञों के एक पैनल ने किया था।