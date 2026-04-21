भारत का AI महाअभियान: डिजिटल अरेस्ट ठगी से मिलेगी हर नागरिक को सुरक्षा! देश Apr 21, 2026

भारत डिजिटल ठगी से निपटने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने वाला है, खासकर उन 'डिजिटल अरेस्ट' वाले धोखों से, जिनसे लोगों का भारी नुकसान हो रहा है। इस नई योजना के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से चलने वाली ट्रांजेक्शन निगरानी के साथ-साथ शिकायत दर्ज करने के बेहतर सिस्टम भी बनाए जा रहे हैं। इसमें बुजुर्गों, पहली बार ऑनलाइन आने वाले लोगों और ग्रामीण इलाकों में रहने वालों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। यह पहल ऐसे वक्त में हो रही है, जब साइबर अपराध की शिकायतें तेजी से बढ़ी हैं। अकेले पिछले साल ही 28 लाख शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें 2024 और 2025 में कुल 44,000 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है।