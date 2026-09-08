BRICS में भारत की योजना: चीन से मांगी EV-सोलर तकनीक, FDI नियमों में भी बदलाव

चीन से होने वाले निर्यात में देरी की वजह से भारत की वाहन निर्माता कंपनियां और क्लीन एनर्जी का काम करने वाली कंपनियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। इससे इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और सोलर पैनल बनाने में मुश्किलें आ रही हैं।

इस चुनौती से निपटने के लिए भारत ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। भारत ने चीन से जुड़ी 4 बिजली उपकरण कंपनियों को, जिनकी फैक्टरी भारत में ही हैं, सरकारी बिजली परियोजनाओं के टेंडरों में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता से 2 साल की छूट दी है। अब अधिकारियों को उम्मीद है कि सीधी बातचीत से सप्लाई चेन से जुड़ी ये मुश्किलें कम हो सकेंगी।