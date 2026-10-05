भारत की हवाई शक्ति में जबरदस्त उछाल: 2027 तक 114 राफेल का किया बड़ा करार

इस समय भारतीय वायुसेना के पास करीब 30 लड़ाकू स्क्वाड्रन हैं, जो कि 42 स्क्वाड्रन की न्यूनतम जरूरत से काफी कम है। इसका मतलब है कि देश विदेशी खरीद पर ज्यादा निर्भर है, क्योंकि देश में उत्पादन अभी धीमा है। ये नए राफेल विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। इससे फ्रांस के साथ हमारे संबंध और मजबूत होंगे। साथ ही ऐसे समय में भारत की हवाई ताकत भी काफी बढ़ जाएगी, जब पड़ोसी देश भी अपने बेड़े को आधुनिक बना रहे हैं।