इतिहास रचने को तैयार भारत की हाइड्रोजन ट्रेन, अब प्रदूषण-मुक्त होगा सफर

10 डिब्बों वाली दुनिया की सबसे लंबी ब्रॉड-गेज हाइड्रोजन ट्रेन

इस खास ट्रेन में 10 डिब्बे और 2,400 किलोवाट बिजली पैदा करने वाली 2 पावर कारें लगी हैं। इसी वजह से यह दुनिया की सबसे लंबी ब्रॉड-गेज हाइड्रोजन ट्रेन भी कहलाती है। इसकी रिफ्यूलिंग जिंद में बनी एक नई सुविधा में की जाएगी, जिसकी लागत 120 करोड़ रुपये है। इस सुविधा में 3,000 किलोग्राम तक हाइड्रोजन रखी जा सकती है। साथ ही, यहां बारिश के पानी को इकट्ठा करने का भी इंतजाम है। इसकी खासियतें बहुत प्रभावशाली हैं: एक किलोग्राम हाइड्रोजन में लगभग 4.5 लीटर डीजल जितनी ताकत होती है, जिससे यह ट्रेन सिर्फ 360 किलोग्राम हाइड्रोजन में पूरा सफर तय कर लेती है। अभी यह ट्रेन अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। यह भारत में कम प्रदूषण वाले रेल नेटवर्क की तरफ एक बड़ा बदलाव है।