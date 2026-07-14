शुद्ध पेट्रोल हुआ इतिहास, देशभर में अब केवल E20 ईंधन ही मिलेगा

मंत्रालय ने लोगों को आश्वस्त किया है कि घबराने की कोई बात नहीं है। उन्होंने साफ किया है कि E20 फ्यूल ज्यादातर मौजूदा गाड़ियों के लिए उपयुक्त है और आपकी गाड़ी की वारंटी पर भी कोई आंच नहीं आएगी। मंत्रालय ने बताया कि वाहन निर्माता कंपनियों ने पहले ही अपनी गाड़ियों पर इस फ्यूल का परीक्षण करके इसे मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही, प्रीमियम फ्यूल को लेकर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये खास तरह के ईंधन होते हैं और इस बदलाव का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।