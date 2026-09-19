चावल उत्पादन में भारत को लगा बड़ा झटका, 10 साल की सबसे बड़ी गिरावट

भारत के पास अभी भी चावल का बड़ा सरकारी भंडार मौजूद है, जो उसकी सालाना जरूरत से करीब 6 गुना ज्यादा है।

इस बीच, अमेरिका ने भारत से इस अतिरिक्त चावल के उपयोग के बारे में नई जानकारी मांगी है। दरअसल, भारत इस चावल के कुछ हिस्से का इस्तेमाल इथेनॉल और अन्य गैर-खाद्य उद्देश्यों के लिए कर रहा है, जिस पर दूसरे देशों ने भी सवाल उठाए हैं।

इस विषय पर इस महीने के अंत में होने वाली एक विश्व व्यापार बैठक में बातचीत होगी।