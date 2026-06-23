अमेरिका-ईरान समझौते ने खोला रास्ता, खरीफ की बुवाई से पहले किसानों को मिली बड़ी राहत

आयात से भंडार 196.08 लाख टन तक पहुंचे

इस साल भारत में खाद का भंडार बढ़ गया है। पिछले साल यह 168.67 लाख टन था, जो अब बढ़कर 196.08 लाख टन हो गया है। 1 मार्च से हुए आयात का इसमें बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि तब से अब तक 43 लाख टन से ज्यादा खाद विदेश से मंगवाई गई है। मंत्रालय ने ग्लोबल टेंडर के जरिए अतिरिक्त यूरिया का भी इंतजाम किया है। साथ ही, मंत्रालय ओमान और मलेशिया जैसे देशों से भी खाद मंगवा रहा है, ताकि किसानों को उनकी जरूरत के समय खाद की सप्लाई मिलती रहे।