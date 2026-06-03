सरकार ने बनाई 19,000 करोड़ रुपये के स्वदेशी ड्रोन्स खरीदने की योजना देश Jun 03, 2026

भारत इस साल अपने ही देश की कंपनियों से 2 अरब डॉलर (लगभग 19,115 करोड़ रोड़ रुपये) से ज्यादा के ड्रोन्स खरीदने की तैयारी में है। यह कदम 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए टकराव के बाद उठाया गया है, जब आधुनिक युद्ध में ड्रोन्स का महत्व साफ हो गया। ड्रोन फेडरेशन इंडिया के प्रेसिडेंट स्मित शाह ने बताया कि एक तेज प्रक्रिया के जरिए इन सामरिक ड्रोन्स को अगले 18 से 24 महीनों में सेना को सौंप दिया जाएगा।