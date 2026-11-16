तनाव के बीच भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा दांव, खरीदी जाएंगी 1 लाख करोड़ रुपये की 9 पनडुब्बियां

इनमें से 6 पनडुब्बियां जर्मनी की कंपनी थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स और भारत के मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के बीच साझेदारी से बनेंगी। इस साझेदारी से नई टेक्नोलॉजी भारत आएगी और देश में ही हुनर भी बढ़ेगा। बाकी 3 स्कॉर्पीन-क्लास पनडुब्बियां होंगी, जिन्हें मौजूदा सुविधाओं का इस्तेमाल करके बनाया जाएगा, ताकि वे जल्दी बेड़े में शामिल हो सकें। कुल मिलाकर, इस कदम से भारत की पानी के नीचे की रक्षा क्षमताएं काफी मजबूत होने वाली हैं।