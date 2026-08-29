इसी साल दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन, अब देश में ही बनेंगी हाई-स्पीड रेलें

अब पहली बार भारत अपनी खुद की बुलेट ट्रेनें बनाएगा। BEML को बेंगलुरु में ऐसी 2 बेहतरीन प्रोटोटाइप ट्रेनें डिजाइन और तैयार करने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये ट्रेनें 280 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज रफ्तार के साथ-साथ यात्रियों के आराम का भी पूरा ध्यान रखेंगी।

इनमें एयर कंडीशनर चेयर कार होंगी, सीटें घूमने वाली होंगी, साथ ही इन्फोटेनमेंट सिस्टम और दिव्यांगों के लिए भी खास इंतजाम किए जाएंगे। इतना ही नहीं, भारतीय रेलवे पहले से ही बड़े शहरों को जोड़ने वाले और हाई-स्पीड रूट बनाने की तैयारी में जुटा है!