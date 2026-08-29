इसी साल दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन, अब देश में ही बनेंगी हाई-स्पीड रेलें
भारत की जिस बुलेट ट्रेन का लंबे समय से इंतजार हो रहा था, वह आखिरकार इस साल के दूसरे हिस्से में सूरत और बिलिमोरा के बीच अपनी पहली रफ्तार पकड़ने वाली है। अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला यह हाई-स्पीड प्रोजेक्ट करीब एक दशक से बन रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) ने 1.1 लाख करोड़ रुपये का फंड दिया है।
BEML लिमिटेड को मिला बुलेट ट्रेन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट
अब पहली बार भारत अपनी खुद की बुलेट ट्रेनें बनाएगा। BEML को बेंगलुरु में ऐसी 2 बेहतरीन प्रोटोटाइप ट्रेनें डिजाइन और तैयार करने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये ट्रेनें 280 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज रफ्तार के साथ-साथ यात्रियों के आराम का भी पूरा ध्यान रखेंगी।
इनमें एयर कंडीशनर चेयर कार होंगी, सीटें घूमने वाली होंगी, साथ ही इन्फोटेनमेंट सिस्टम और दिव्यांगों के लिए भी खास इंतजाम किए जाएंगे। इतना ही नहीं, भारतीय रेलवे पहले से ही बड़े शहरों को जोड़ने वाले और हाई-स्पीड रूट बनाने की तैयारी में जुटा है!