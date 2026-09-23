भारत में होगा एशिया का सबसे बड़ा हवाई शक्ति प्रदर्शन, अमेरिका-फ्रांस के लड़ाकू विमान आएंगे

इस अभ्यास में कुल 65 देश शामिल होने वाले हैं। इनमें से 7 देश अपने लड़ाकू विमान लाएंगे, जबकि 32 देश पर्यवेक्षक (ऑब्जर्वर) के तौर पर हिस्सा लेंगे।

अमेरिका 6 F-35A फाइटर जेट भेजेगा, फ्रांस 7 राफेल लेकर आएगा। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) अपने 6 F-16 फाइटर जेट के साथ शामिल होगा। जर्मनी ने 2 A400M विमानों की तैयारी कर रखी है।

इनके अलावा, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी टीमें इस अभ्यास में हिस्सा लेंगी। इस अभ्यास में हवा में ईंधन भरने से लेकर खोज और बचाव अभियान (सर्च एंड रेस्क्यू) जैसे कई तरह के अभ्यास किए जाएंगे।

यह भारत के लिए एक बड़ा मौका है, जहां वह अपनी देश में बनी एयरोस्पेस क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकता है और दुनिया भर की वायुसेनाओं के साथ मिलकर काम करने का अनुभव बढ़ा सकता है।