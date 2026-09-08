BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी, पुतिन और शी एक मंच पर, क्या बदलेगा विश्व का समीकरण?

अब सदस्य देशों की संख्या बढ़ने के बाद BRICS पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल होने वाले दुनिया भर के नेताओं का स्वागत करेंगे। इनमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल हो सकते हैं।

इस दौरान वे सभी देश मिलकर अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बनाने और आपसी व्यापार में अपनी-अपनी मुद्राओं का इस्तेमाल ज्यादा करने पर बात करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में 11 सितंबर को एक बिजनेस फोरम और महिला बिजनेस अलायंस का एक सत्र भी होगा। ये आयोजन भारत की समावेशी विकास और सभी के लिए नए अवसर पैदा करने की सोच को आगे बढ़ाते हैं।