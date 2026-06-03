भारतीय न्यायपालिका में ऐतिहासिक पल, 4 हाई कोर्ट में महिला मुख्य न्यायाधीश संभालेंगी जिम्मेदारियां
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भारतीय न्यायपालिका के लिए यह एक बड़ा और ऐतिहासिक पल है। जल्द ही, एक साथ 4 हाई कोर्ट में महिला मुख्य न्यायाधीश अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले महीने ही जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी। अब वे 4 जून से अपना कार्यभार संभालेंगी।
2014 से 170 महिला हाई कोर्ट जज
जस्टिस राय, अब जस्टिस सुनीता अग्रवाल (गुजरात), जस्टिस रेवती मोहिते डेरे (मेघालय) और जस्टिस लीसा गिल (आंध्र प्रदेश) के साथ इस खास समूह में शामिल हो जाएंगी। यह सिर्फ दूसरी बार है जब 4 महिलाएं एक साथ इन शीर्ष पदों पर होंगी। साल 2014 से अब तक कुल 170 महिलाएं हाई कोर्ट जज बन चुकी हैं। इनमें से 96 तो सिर्फ पिछले 5 सालों में ही नियुक्त की गई हैं। यह साफ दिखाता है कि देश की कानूनी व्यवस्था में विविधता और समानता अब बढ़ रही है।