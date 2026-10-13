बिजली की तेजी से बढ़ती मांग: भारत 2035 तक 97 गीगावाट कोयला क्षमता बढ़ाने को मजबूर

इस साल भारत को बिजली की बड़ी कमी झेलनी पड़ी। खासकर जब कमजोर मानसून की वजह से हाइड्रोपावर उत्पादन कम हो गया, तो कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों पर काम का बोझ बढ़ गया था। इन मुश्किलों के बावजूद भारत हर साल 50 गीगावट से ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ रहा है। घनश्याम प्रसाद ने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में बिजली की लगातार और स्थिर आपूर्ति बनाए रखने के लिए परमाणु ऊर्जा और पंप-स्टोरेज हाइड्रोपावर को ऊर्जा उत्पादन में शामिल करना बेहद अहम होगा।