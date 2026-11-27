जम्मू-कश्मीर में LoC सीमा पर फरवरी में तैनात होगी पांचवीं S-400 वायु रक्षा प्रणाली

जम्मू-कश्मीर में LoC सीमा पर फरवरी में तैनात होगी पांचवीं S-400 वायु रक्षा प्रणाली

लेखन गजेंद्र 01:17 pm Nov 27, 202601:17 pm

क्या है खबर?

भारतीय सेना जम्मू-कश्मीर में 740 किलोमीटर लंबे नियंत्रण रेखा (LoC) को और मजबूत करने जा रही है। उसने पिछले साल 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों से निपटने वाली वायु रक्षा प्रणाली S-400 को फरवरी में पश्चिमी सीमा में तैनात करने का फैसला किया है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, भारत ने चीन-तुर्की के हार्डवेयर आपूर्ति, अमेरिकी F-16 जेट और सऊदी अरब द्वारा पाकिस्तान की सैन्य क्षमता बढ़ाने में मदद को देखते हुए यह फैसला लिया है।