संविधान दिवस को आधिकारिक तौर पर 2015 में मनाना शुरू किया गया था। इसका मकसद यह है कि हर नागरिक हमारे कानूनों के पीछे के मूल्यों और डॉ. अंबेडकर की विरासत से जुड़ सके।

पूरे भारत के स्कूल और कॉलेज इस दिन संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। इसके अलावा, नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

दिल्ली में डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन एक खास कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसमें भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित अपना भाषण देंगे। साथ ही, विज्ञान भवन में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी होगा, जहां संविधान को 22 क्षेत्रीय भाषाओं में प्रस्तुत किया जाएगा। इससे संविधान का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा।