भारत के रक्षा निर्यात में 50,000 करोड़ रुपये की छलांग, समय से पहले ही बड़ा लक्ष्य हासिल

इस बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह क्या है? दरअसल, भारतीय मिसाइलें विदेशी विकल्पों के मुकाबले काफी सस्ती पड़ती हैं। इनकी कीमत विदेशों में मिलने वाली मिसाइलों से लगभग एक चौथाई है, इसी वजह से वे दूसरे देशों में बहुत पसंद की जा रही हैं।

सिंह ने यह भी बताया कि भारत में अब और अधिक लड़ाकू विमान बनाने वाली लाइनें, मिसाइल निर्माता और ड्रोन बनाने वाली कंपनियां तैयार की जाएंगी। इसके साथ ही, गोला-बारूद बनाने में ज्यादा निजी कंपनियों को भी शामिल किया जाएगा। इन सभी कदमों का मकसद अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को बढ़ावा देना और दुनिया के रक्षा बाजार में भारत की भूमिका को मजबूत करना है।