भारत ने युद्धविराम का स्वागत किया, विदेश मंत्री एस जयशंकर UAE का दौरा करेंगे

बयान

युद्ध ने वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को नुकसान पहुंचाया

मंत्रालय ने बयान में कहा, "हम युद्धविराम का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि इससे पश्चिम एशिया में स्थायी शांति स्थापित होगी। हमने पहले भी कई बार कहा है, मौजूदा संघर्ष को जल्द समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति आवश्यक हैं। इस संघर्ष ने लोगों को भारी पीड़ा पहुंचाई है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार नेटवर्क को बाधित किया है। हम आशा करते हैं कि होर्मुज जलडमरूमध्य से निर्बाध नौवहन और वैश्विक व्यापार प्रवाह जारी रहेगा।"