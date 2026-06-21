20,000 करोड़ रुपये का मिशन: SMRs से परमाणु ऊर्जा का नया अध्याय, SHANTI विधेयक ने खोले निजी क्षेत्र के द्वार
भारत अपनी परमाणु ऊर्जा को और स्वच्छ और लचीला बनाने के लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMRs) पर भरोसा कर रहा है। सरकार ने इन छोटे रिएक्टरों के लिए 20,000 करोड़ रुपये का एक बड़ा मिशन शुरू किया है। ये छोटे रिएक्टर आम रिएक्टरों से कॉम्पैक्ट होते हैं, जिन्हें लगाना आसान होता है और ये ज्यादा लचीले भी होते हैं। इन रिएक्टरों का मकसद स्टील और सीमेंट जैसे बड़े उद्योगों को बिजली देना है, जिससे लागत कम रखी जा सके और सुरक्षा भी मजबूत रहे। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) यह पक्का कर रहा है कि SMRs भी बड़े रिएक्टरों जितने ही ऊंचे सुरक्षा मानकों को पूरा करें।
SHANTI अधिनियम ने निजी कंपनियों के लिए दरवाजे खोले
पिछले दिसंबर में पारित हुए नए SHANTI अधिनियम के साथ, अब निजी कंपनियां भी भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में शामिल हो सकेंगी। यह कानून पुराने नियमों को आसान बनाता है, जिससे सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के समूह कड़ी निगरानी में परमाणु संयंत्र लगा सकें और परमाणु तकनीक का इस्तेमाल कर सकें। यह भारत को वैश्विक मानकों के करीब लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे देश के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में नए नवाचारों को बढ़ावा मिल सकता है।