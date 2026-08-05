NewsBytesExplainer: भारत-म्यांमार के साथ कर सकता है जमीन की अदला-बदली, क्या है पूरा मामला?

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले से जुड़े सवाल पर कहा, "दोनों देशों की सीमा पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिनका निपटारा बाकी है और उन विशेष क्षेत्रों पर दोनों देशों में बातचीत चल रही है।"

हालांकि, सरकार ने आधिकारिक तौर पर किसी जमीन की अदला-बदली की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा कदम लंबे समय से लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में मददगार साबित हो सकता है।