खतरनाक विज्ञापनों पर सरकार सख्त, GLP-1 दवाइयों के इस्तेमाल पर अब सिर्फ विशेषज्ञ डॉक्टर की मुहर

GLP-1 दवाइयां अब केवल डॉक्टर की पर्ची पर ही मिलेंगी। इन्हें सिर्फ विशेषज्ञ डॉक्टर ही लिख सकते हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने दवा कंपनियों को गुमराह करने वाले प्रचार तुरंत रोकने की चेतावनी दी है। साथ ही सरोगेट विज्ञापनों पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दवा नियंत्रकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन दवाइयों की सप्लाई, बिक्री और प्रचार पर कड़ी नजर रखें। खासकर ऑनलाइन होने वाली बिक्री और प्रचार पर खास ध्यान देने को कहा गया है, ताकि इनका गलत इस्तेमाल रोका जा सके।