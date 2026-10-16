दवा कंपनियों की चालाकी पर सख्त हुई सरकार, अब सिर्फ असरदार दवाएं ही होंगी पेटेंट
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केंद्र सरकार ने हाल ही में दवा पेटेंट नियमों में सख्ती दिखाई है ताकि फार्मा कंपनियां पुराने नुस्खों में मामूली बदलाव करके अपना एकाधिकार न जमा सकें। अब अगर किसी कंपनी को नया पेटेंट चाहिए तो उसे यह साबित करना होगा कि उनकी दवा सच में ज्यादा असरदार है, न कि सिर्फ बाहर से अलग दिखती है।
नियमों से सस्ती जेनेरिक दवाओं की पहुंच होगी आसान
ये नए नियम भारत के विशाल जेनेरिक दवा बाजार के लिए बड़ी खबर हैं। आसानी से पेटेंट बढ़ाने की कोशिशों पर लगाम कसकर और बिना वास्तविक चिकित्सा फायदे वाले साधारण दवा संयोजनों पर रोक लगाकर, ये नियम सस्ती दवाओं को लोगों तक तेजी से पहुंचना संभव बनाते हैं। अब पेटेंट जांचकर्ता कड़ी जांच करेंगे ताकि सिर्फ वास्तव में नवीन दवाओं को ही संरक्षण मिल सके, जिससे नए अनुसंधान और सभी के लिए उचित कीमतों के बीच संतुलन बन सके।