दवा कंपनियों की चालाकी पर सख्त हुई सरकार, अब सिर्फ असरदार दवाएं ही होंगी पेटेंट

ये नए नियम भारत के विशाल जेनेरिक दवा बाजार के लिए बड़ी खबर हैं। आसानी से पेटेंट बढ़ाने की कोशिशों पर लगाम कसकर और बिना वास्तविक चिकित्सा फायदे वाले साधारण दवा संयोजनों पर रोक लगाकर, ये नियम सस्ती दवाओं को लोगों तक तेजी से पहुंचना संभव बनाते हैं। अब पेटेंट जांचकर्ता कड़ी जांच करेंगे ताकि सिर्फ वास्तव में नवीन दवाओं को ही संरक्षण मिल सके, जिससे नए अनुसंधान और सभी के लिए उचित कीमतों के बीच संतुलन बन सके।