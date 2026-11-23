JWALA MK-1 की सबसे खास बात इसमें लगा ग्रिड नाम का AI है। यह AI लक्ष्य को खोजने से लेकर उस पर हमला करने तक का सारा काम खुद ही संभालता है। यह स्वदेशी तकनीक सिर्फ एक शानदार खोज नहीं है, बल्कि यह भारत की सुरक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ड्रोन के बढ़ते खतरों के बीच, इससे महंगे विदेशी आयतों पर हमारी निर्भरता भी घटेगी।