भारत ने पनडुब्बी से किया बैलिस्टिक K-4 मिसाइल का गोपनीय परीक्षण, जानिए कितनी ताकतवर

लेखन गजेंद्र 04:22 pm Dec 25, 202504:22 pm

क्या है खबर?

भारत ने 23 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी में एक गोपनीय मिसाइल परीक्षण किया है, जिसने पड़ोसी देशों की चिंता बढ़ा दी है। बैलिस्टिक मिसाइल (SLBM) K-4 मिसाइल को विशाखापट्टनम के पास परमाणु संचालित पनडुब्बी INS अरिघात से लॉन्च किया गया था। यह परीक्षण इतना गोपनीय था कि इसकी घोषणा नहीं की गई और हवाई क्षेत्र के लिए जारी NOTAM को वापस ले लिया गया था। अभी भी परीक्षण की रक्षा मंत्रालय और नौसेना ने पुष्टि नहीं की है।