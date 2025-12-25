भारत ने पनडुब्बी से किया बैलिस्टिक K-4 मिसाइल का गोपनीय परीक्षण, जानिए कितनी ताकतवर

LOADING...
भारत ने पनडुब्बी से मिसाइल का परीक्षण किया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

लेखन गजेंद्र
Dec 25, 2025
04:22 pm
भारत ने 23 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी में एक गोपनीय मिसाइल परीक्षण किया है, जिसने पड़ोसी देशों की चिंता बढ़ा दी है। बैलिस्टिक मिसाइल (SLBM) K-4 मिसाइल को विशाखापट्टनम के पास परमाणु संचालित पनडुब्बी INS अरिघात से लॉन्च किया गया था। यह परीक्षण इतना गोपनीय था कि इसकी घोषणा नहीं की गई और हवाई क्षेत्र के लिए जारी NOTAM को वापस ले लिया गया था। अभी भी परीक्षण की रक्षा मंत्रालय और नौसेना ने पुष्टि नहीं की है।

K-4 स्वदेशी K-सीरीज की मिसाइल है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने विकसित किया है। यह अरिहंत INS परमाणु पनडुब्बियों के लिए डिजाइन है। मिसाइल 3,000-4,000 किलोमीटर तक लक्ष्य को साध सकती है। पुरानी K-15 मिसाइल की रेंज 750 किमी थी। इसका वजन करीब 17-20 टन है और 2 टन तक परमाणु वारहेड ले जा सकती है। यह पानी से लॉन्च करने में भी सहायक है। नवंबर 2024 में INS अरिघाट से K-4 का सफल परीक्षण हुआ था।

K-4 मिसाइल से बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से 3,500 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदना आसान है। मिसाइल की जद में इस्लामाबाद, कराची और लाहौर समेत पूरा पाकिस्तान कवर होगा। बांग्लादेश भी इसकी जद में है। इसके अलावा चीन की राजधानी बीजिंग समेत शंघाई, गुआंगझोउ, चेंगदू और तिब्बत के इलाके और उत्तर-पूर्वी चीन के कुछ हिस्से भी इसकी पहुंच में होंगे। K-4 बैलिस्टिक मिसाइलों के बाद 5-6 हजार किलोमीटर की रेंज वाली K-5 और K-6 मिसाइलें भी आएंगी।

