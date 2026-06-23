भारत ने पाकिस्तान के युद्ध छेड़ने वाले बयान पर दी तीखी प्रतिक्रिया

भारत ने पाकिस्तान के युद्ध छेड़ने वाले बयान को बताया हताशा भरी कोशिश

लेखन भारत शर्मा 07:29 pm Jun 23, 202607:29 pm

क्या है खबर?

भारत ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। भारत ने पाकिस्तान के बयान को अपनी नाकामियों को छिपाने की हताशा भरी कोशिश बताते हुए उसके सभी दावों को मनगढ़ंत बताकर खारिज कर दिया। बता दें कि आसिफ ने कहा था कि अगर पाकिस्तान को लगता है कि उसकी जल सुरक्षा गंभीर खतरे में है तो वह भारत के साथ युद्ध करेगा। आइए भारत के बयान पर नजर डालते हैं।