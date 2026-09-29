सिंधु जल संधि निलंबित होने के बाद भी सही तरह से नहीं हो रहा निदियों के पानी का उपयोग

कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने भले ही इस संधि को एकतरफा निलंबित कर दिया था, लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय अदालत अब भी इसे पूरी तरह वैध मानती है, जिस पर भारत अपनी असहमति जता चुका है। फिलहाल, इन पश्चिमी नदियों में पानी का भंडारण उतना नहीं हो पा रहा है, जितनी अनुमति इस संधि के तहत मिलती है। नए बांध परियोजनाएं अध्ययन, मंजूरी, पैसा जुटाने और निर्माण में देरी के चलते अटकी हुई हैं। इसके उलट, सिंचाई और बिजली के लिए बनी पूर्वी नदी परियोजनाएं, जैसे शाहपुरकांडी पर ज्यादा तेजी से काम चल रहा है।