भारत ने तोड़ा सौर ऊर्जा का रिकॉर्ड, जानिए क्यों नहीं चमक रहा घरेलू उद्योग

भारत की 210 गीगावॉट मॉड्यूल क्षमता का कम हो रहा इस्तेमाल

एक तरफ भारत की सौर ऊर्जा क्षमता तेजी से बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ इसके निर्माण और निर्यात में कुछ मुश्किलें सामने आ रही हैं। देश में सौर मॉड्यूल बनाने की क्षमता बढ़कर लगभग 210 गीगावॉट तक पहुंच गई है, लेकिन घरेलू बाजार में कम मांग होने के कारण इसकी केवल 40 प्रतिशत क्षमता का ही इस्तेमाल हो पा रहा है। ज्यादातर निर्यात अमेरिका को किए जाते हैं, लेकिन वहां के कड़े टैरिफ (शुल्क) के चलते निर्यात की गति धीमी पड़ गई है। उद्योग के जानकारों, जैसे तुषार भास्कर, का कहना है कि अब तकनीक में सुधार और बेहतर रणनीतियों की जरूरत है। उनका मानना है कि भारत का सौर ऊर्जा का लक्ष्य तो वास्तविक है, लेकिन इस क्षेत्र में आगे चलकर एकीकरण की आवश्यकता होगी। हमें विनिर्माण की प्राथमिक प्रक्रियाओं को जोड़ना होगा।