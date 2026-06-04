भारत ने तोड़ा सौर ऊर्जा का रिकॉर्ड, जानिए क्यों नहीं चमक रहा घरेलू उद्योग

भारत ने तोड़ा सौर ऊर्जा का रिकॉर्ड, जानिए क्यों नहीं चमक रहा घरेलू उद्योग
भारत ने वित्त वर्ष 2026 के लिए अपने सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को समय से काफी पहले ही पार कर लिया है। देश ने रिकॉर्ड 44.61 गीगावॉट सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी है, जो सरकार के 34 गीगावॉट के निर्धारित लक्ष्य से कहीं ज्यादा है। इस बढ़ोतरी के साथ, मार्च 2026 तक भारत की कुल सौर ऊर्जा क्षमता 150.26 गीगावॉट हो गई है। देश का एक लंबा लक्ष्य 500 गीगावॉट की गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 तक भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 280-300 गीगावॉट तक पहुंच जाएगी। 500 गीगावॉट के इस दीर्घकालिक लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, हर साल करीब 50 गीगावॉट की अतिरिक्त क्षमता जोड़ना जरूरी होगा।
भारत की 210 गीगावॉट मॉड्यूल क्षमता का कम हो रहा इस्तेमाल
एक तरफ भारत की सौर ऊर्जा क्षमता तेजी से बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ इसके निर्माण और निर्यात में कुछ मुश्किलें सामने आ रही हैं। देश में सौर मॉड्यूल बनाने की क्षमता बढ़कर लगभग 210 गीगावॉट तक पहुंच गई है, लेकिन घरेलू बाजार में कम मांग होने के कारण इसकी केवल 40 प्रतिशत क्षमता का ही इस्तेमाल हो पा रहा है। ज्यादातर निर्यात अमेरिका को किए जाते हैं, लेकिन वहां के कड़े टैरिफ (शुल्क) के चलते निर्यात की गति धीमी पड़ गई है। उद्योग के जानकारों, जैसे तुषार भास्कर, का कहना है कि अब तकनीक में सुधार और बेहतर रणनीतियों की जरूरत है। उनका मानना है कि भारत का सौर ऊर्जा का लक्ष्य तो वास्तविक है, लेकिन इस क्षेत्र में आगे चलकर एकीकरण की आवश्यकता होगी। हमें विनिर्माण की प्राथमिक प्रक्रियाओं को जोड़ना होगा।