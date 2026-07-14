भारत ने फिलिस्तीन की UN में पूर्ण सदस्यता को दी हरी झंडी, 2 राष्ट्र समाधान पर कायम

फिलिस्तीन के साथ भारत की साझेदारी सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह काम पर आधारित है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण पर जो काम चल रहा है, वो फिलिस्तीनी लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। ब्रुसेल्स की इसी बैठक में, भारत ने पुनर्वास और विकास के लिए नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा की, ताकि फिलिस्तीनी लोगों के कल्याण को और बढ़ावा मिल सके।