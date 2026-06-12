समुद्री हमलों में भारतीय नाविकों की गई जान, भारत ने अमेरिकी राजनयिक को फिर तलब किया
देश
भारत ने ओमान के पास हुए हमलों के बाद दिल्ली में अमेरिकी राजनयिक को फिर से तलब किया है। पिछले कुछ दिनों में यह दूसरी बार है। इन हमलों से भारतीय नाविकों की जान खतरे में पड़ गई है। ताजा घटना में एक ऐसा जहाज शामिल था, जिस पर 20 भारतीय सवार थे। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि उन्हें समुद्र में अपने लोगों की सुरक्षा की चिंता है।
सेटेबेल्लो हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत
इससे पहले, सेटेबेल्लो टैंकर पर हुए एक हमले में 3 भारतीय नाविकों की जान चली गई थी। इसके बाद व्यापारिक जहाजों पर काम करने वाले अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भारत की फिक्र बढ़ गई थी। इन लगातार हो रही घटनाओं के चलते, नई दिल्ली भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित है।