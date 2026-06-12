समुद्री हमलों में भारतीय नाविकों की गई जान, भारत ने अमेरिकी राजनयिक को फिर तलब किया देश Jun 12, 2026

भारत ने ओमान के पास हुए हमलों के बाद दिल्ली में अमेरिकी राजनयिक को फिर से तलब किया है। पिछले कुछ दिनों में यह दूसरी बार है। इन हमलों से भारतीय नाविकों की जान खतरे में पड़ गई है। ताजा घटना में एक ऐसा जहाज शामिल था, जिस पर 20 भारतीय सवार थे। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि उन्हें समुद्र में अपने लोगों की सुरक्षा की चिंता है।