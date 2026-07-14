भारतीय नाविक की मौत पर भड़का भारत, ईरान के उप राजदूत तलब
होर्मुज जलडमरूमध्य में UAE के 2 टैंकरों पर हुए मिसाइल हमले के बाद भारत ने ईरान के उप राजदूत को तलब किया है। इस हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए, जिनमें से 6 भारतीय नागरिक हैं। यह घटना ओमान के जलक्षेत्र में हुई, जो दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक रास्तों में से एक है। इस घटना से विदेशों में काम करने वाले भारतीयों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
UAE ने कहा- ईरान ने क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया
UAE ने दावा किया है कि हमले में क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिससे पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है। चूंकि इस हमले में 4 नाविक गंभीर रूप से घायल हुए हैं और कई भारतीय नागरिक भी हिंसा के शिकार हुए हैं, भारत ने तुरंत कूटनीतिक स्तर पर कार्रवाई की।
यह घटना दिखाती है कि होर्मुज जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्तों के आसपास सुरक्षा कितनी कमजोर है। इसी कारण दुनियाभर के देश इस स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए हैं।