भारतीय नाविक की मौत पर भड़का भारत, ईरान के उप राजदूत तलब

होर्मुज जलडमरूमध्य में UAE के 2 टैंकरों पर हुए मिसाइल हमले के बाद भारत ने ईरान के उप राजदूत को तलब किया है। इस हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए, जिनमें से 6 भारतीय नागरिक हैं। यह घटना ओमान के जलक्षेत्र में हुई, जो दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक रास्तों में से एक है। इस घटना से विदेशों में काम करने वाले भारतीयों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।